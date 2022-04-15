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Haberler Ekonomi Devletten aldığı destekle tercümanlık bürosu açtı

Devletten aldığı destekle tercümanlık bürosu açtı

Kırgız kadın kendi işinin patronu oldu

15.4.2022

Devletten aldığı destekle tercümanlık bürosu açtı

KIRGIZİSTANLI 32 yaşındaki Kymbat Zhanybek, devlet desteğiyle Aydın'ın Nazilli ilçesinde danışmanlık bürosu açtı. Zhanybek, yurtdışından Türkiye'ye gelen vatandaşlara, iş bulma ve tercümanlık konularında yardımcı oluyor. Kırgızistan'dan Türkiye'ye eğitim için gelen Kymbat Zhanybek, İstanbul Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye yerleşti.

EKSİKLİKLERİ GİDERECEK
BİR süre özel firmalara tercümanlık hizmeti veren Kırgız genç kadın, yurtdışından Türkiye'ye gelen vatandaşların, iş bulma ve tercümanlık konularında eksikliklerinin olduğunu gördü. Bunun üzerine aklına, bu konular hakkında faaliyet gösteren bir işyeri açmak gelen genç kadın KOSGEB Girişimcilik Desteği ile Aydın'ın Nazilli ilçesinde "Dinamik" isimli tercümanlık bürosunu açtı. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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