Genç eller hazır giyimde yetişiyor

MANİSA'DA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteği ile Alaşehir Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Hazır Giyim Sektörünün Üreten Eli" projesi hayata geçirildi. Nitelikli, alanında uzman ve sektörün ihtiyaçlarını eğitim esnasında bile karşılayan kadın ve genç istihdamına dayalı eleman yetiştirmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında okula CAD-CAM Modelistlik Atölyesi ile Üretim Atölyesi kuruldu.ATÖLYE sayesinde öğrencilerin iş ortamı ile uyumlu modelistlik eğitimi alarak hem öğrenme çıktıları zenginleştirildi hem de istihdam olanakları artırıldı. Bu donanımlı atölyelerde eğitim alan öğrenciler hem sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilen hem de 11.ve 12. sınıfta üreten ve kazanan bireyler oldu. ■ CÜNEYT HASÇELİK