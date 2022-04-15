Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör alınacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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