İŞKUR’un desteğiyle 52 yaşında dükkan açtı

AYDIN'IN Çine ilçesinde yıllarca başkalarının yanında işçi olarak çalışan 52 yaşındaki engelli Bahadır Şimsek, İŞKUR'un hibe desteğiyle kendi oto kaporta ve boya dükkanını açtı.

Hayatının İŞKUR sayesinde değiştiğini belirten engelli Bahadır Şimşek, "İŞKUR'un engellilere hibe desteği verdiğinden haberim oldu. Ben de başvurumu yaptım. Projemin kabul olmasının ardından hibe desteği alarak dükkanı açtım. Oto kaporta ve boyama dükkanımda kendimi fazla yormadan evime ekmeğimi götürüyorum. Devletin engelli ve eski hükümlülere sağladığı bu imkanlardan fırsatı olan herkes en iyi şekilde faydalanmalı" dedi.