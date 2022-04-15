Karayolları Genel Müdürlüğü 224 Sözleşmeli Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Karayolları Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" a göre istihdam edilmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme ile Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle; 38 Mühendis, 61 Tekniker, 115 Büro Personeli, 5 Avukat, 2 Şehir Plancısı, 3 Mimar olmak üzere toplam 224 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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