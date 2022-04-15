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Haberler Ekonomi Karayolları Genel Müdürlüğü 224 Sözleşmeli Personel Alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü 224 Sözleşmeli Personel Alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü 224 sözleşmeli personel alımı yapmak üzere ilan açtı.

15.04.2022, 09:19

Karayolları Genel Müdürlüğü 224 Sözleşmeli Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Karayolları Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" a göre istihdam edilmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme ile Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle; 38 Mühendis, 61 Tekniker, 115 Büro Personeli, 5 Avukat, 2 Şehir Plancısı, 3 Mimar olmak üzere toplam 224 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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