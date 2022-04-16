Beklentimiz 2 bin 500 lira ikramiye

TÜRKIYE Emekliler Derneği (TÜED) Manisa Şube Başkanı Mehmet Akkoyun, bayram ikramiyesinin 2 bin 500 liraya çıkarılmasını beklediklerini söyledi. 8 bin 600 üyeye sahip olduklarını belirten Akkoyun, "Şubemiz Manisa'nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri. Genel merkezimiz ikramiyelerin ve maaşların artırılması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor" dedi.

Son dönemdeki fiyat artışlarının emeklileri zor durumda bıraktığını ifade eden Akkoyun, "2018'de verilmeye başlanan emekli ikramiyelerine geçen sene 100 lira artış sağlandı. Bayram ikramiyelerinde de bir artış bekliyoruz. Beklentimiz en az 2 bin 500 liraya çıkarılması. Emekliler yapılacak artışla torunlarına daha çok hediye alır" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK