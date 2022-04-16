Söke’de 62 milyonluk sanayi arsası satışı

AYDIN'IN Söke ilçesinde önemli bir satışa imza atıldı. Ankaralı Çiftay Holding yönetimindeki Batı Anadolu Çimento (Batıçim) bünyesindeki Batısöke Çimento, Söke OSB'deki 203 bin 510 metrekarelik arsasını Batı Kipaş Kağıt Sanayi A.Ş. ile Qua Granite Hayal Yapı Sanayi A.Ş.'ye sattı. Karşıyaka Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık firmasının raporuna göre, arsaya biçilen değer 157 milyon 920 bin liraydı. Ancak satış, 62 milyon 70 bin liraya yapıldı. Firmadan yapılan açıklamada satış değerinin düşük olmasının sebebinin arsa üzerinde OSB tarafından konulan kamulaştırma şerhi olduğu belirtildi.

ÇİMBETON'DAN TESİS YATIRIMI

BATIÇİM'İN yüzde 30'unu 95 milyon dolara satın alan Ankaralı Aydın ailesi, Batıçim ve Batısöke Çimento'da yönetimi elinde bulunduruyor. Öte yandan İzmir sanayisinin amiral gemilerinden Çimentaş'a bağlı Çimbeton'dan KAP'a yapılan açıklamada Aliağa'da Kafkas İnşaat şirketine ait Horozgediği köyündeki 8 bin 518 metrekarelik taşınmazın ve üzerindeki bina ve makinelerin 31 milyon liraya satın alındığı bildirildi. Şirket, burada yeni bir hazır beton tesisi açtığını da duyurdu. ■ ERHAN GÜLENÇ