Ukrayna sahillerinde 22 gemimiz bekliyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin Ukrayna'nın Karadeniz sahillerinde bekleyen 22 gemisi bulunduğunu belirterek, "Bunlardan çoğu Türk sahipli. Türk bayraklı olanlar da var içinde. O gemileri oradan almamız gerekiyor." dedi. Karaismailoğlu, "Gemilerde tahıl, ayçiçeği yağı, demire kadar yük var. 50 güne yaklaştı. Gemi sahipleri de tedirgin, müjdeli haber bekliyor. Biz de teyakkuz halindeyiz. Karadeniz'deki ticarette biraz hareketlilik yaşanıyor. Özellikle Ro-Ro alanında Rusya limanlarına çalışan Türk sahipli gemiler var" diye konuştu.

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