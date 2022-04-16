Yüzde 50 indirimli bayram tatili fırsatı

BU yıl, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birleşen 5 günlük Ramazan Bayramı tatili için yüzde 50'yi bulan indirimli rezervasyon kampanyalarına ilginin yoğun olduğu açıklandı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Ferit Turgut, "Rus turist beklentisi olmayınca otellerimiz bayramda iç turizme yöneldi.

Bayrama yönelik indirim kampanyaları geçen hafta başladı, erken rezervasyon süreçleri devam ediyor ve başarılı olmasını da ümit ediyoruz. Yüzde 50'yi bulan indirim kampanyaları var. Tatil yapmayı düşünenler için sunulan çok avantajlı fiyatlarla yüksek doluluklara ulaşılmasını bekliyoruz" dedi.