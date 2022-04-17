Altın ve gümüş kazandıracak

ALTIN ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu yıl içinde altının gramının bin 450 lira duvarını aşarak bin 475 lirayı zorlayacağını söyledi. Bu öngörüsünün yıl içinde gerçekleşmesini beklediğini ifade eden Memiş, gram altının 575-600 lira arasında artacağını belirtti.

REKORLAR GÖRÜLECEK

YENİ Asır'a değerlendirmelerde bulunan Memiş, gram altının 925 liradan kademe kademe yükselerek bin 475 liraya yaklaşacağını, gümüş fiyatının ise 11 liradan 20 liraya yükseleceğini iddia etti. Altın ve gümüşte yeni rekorların görülebileceğini vurgulayan Memiş şunları söyledi: "Altın fiyatları yükseliş trendinde. Vatandaşlara kesinlikle uzun vadeli yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Gram altın geçen yıl 500 liraydı, bugün bin liraya geldi neredeyse. Bir kilo altında 500 bin lira kazanç sağlandı. Mutlaka uzun vadeli düşünün ve miktara odaklanın. Neye yatırım yaparsanız yapın; bu sizin tamamen kişisel tercihiniz, altın olabilir gümüş olabilir. Gümüş fiyatı da bu yıl içinde neredeyse iki katına kadar tırmanış gösterecek"