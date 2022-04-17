Aydın’da üreticilere 48 milyon liralık kaynak

AYDIN'DA pamuk ve buğday üreticilerine 48 milyon lira tutarında destek ödemesi yapılacak. AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, buğday ve pamuk desteği ödemeleriyle ilgili çiftçilere müjde verdi. Pamuk ve buğday desteklerinin çiftçilerin hesaplarına yatmaya başladığını dile getiren Posacı, "2021 yılı ürünü pamuk ve ayçiçeği ekilişleri için ilimizde 5 bin 843 çiftçimize 35 milyon 338 bin 192 TL mazot ve gübre desteği ödemesi ve 2021 yılı ürünü buğdayda 9 bin 242 çiftçimize 13 milyon 6 bin 616 TL destekleme ödemesi yapılacak. Ödemeler Aydınlı çiftimize hayırlı olsun" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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