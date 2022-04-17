Balığı tekneden mağazalarımıza ve müşterilerimize ulaştırıyoruz

MİGROS, müşterilerinin en taze, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı deniz ürünlerine ulaşabilmesi için balığı doğrudan tekneden, halden ve üreticiden alarak mağazalarında satışa sunmaya başladı. Migros, laboratuvarlarında çok sayıda balığı analiz ediyor. Migros şu anda İzmir ve Antalya'daki tüm balık reyonlarında günlük sevkiyatla direkt üreticiden alım yaparak balığı müşterilerine ulaştırıyor.

Migros Ticaret A.Ş. Taze Ürünler Pazarlama Direktörü İbrahim Sözen, "Her bölgeden balık alıp, o bölgedeki müşterilerimize 24 saat içinde ulaştırmayı, Türkiye çapında balık satışı yaptığımız mağaza sayısını ise 250'ye çıkarmayı planlıyoruz. Direkt halden, üreticiden ve teknelerden alım yaptığımız 43 mağazamızda ortalama günlük 15 tona yakın balık satışı gerçekleştiriyoruz" dedi.