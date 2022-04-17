BES’teki birikimler 300 milyara yaklaştı

BİREYSEL Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 258 milyar 125,4 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 18 milyar 103,9 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 276 milyar 229,3 milyon liraya ulaştı. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, 31 Mart itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 7 milyon 274 bin 272 oldu. Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 232 milyar 513,2 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 25 milyar 612,2 milyon lira olarak gerçekleşti. BES'ten emekli olan kişi sayısı da 175 bin 258'e ulaştı. BES ve OKS katılımcılarının 182 milyar 921,7 milyon lirası faizli fonlarda değerlendiriliyor.

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