KKM tutarı 750.5 milyar TL’ye ulaştı

HAZİNE ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, 8 Nisan 2022 itibariyle Kur Korumalı Mevduatta (KKM) 363.4 milyar TL'si Hazine destekli, 387 milyar TL'si Merkez Bankası destekli olmak üzere 750.5 milyar TL büyüklüğe ulaşıldığını açıkladı. 1 milyon 249 bin 39 hesap sahibinin tasarruflarını KKM'de değerlendirdiğini belirten Yavilioğlu, vadesi dolan hesaplara Bakanlık tarafından 13,2 milyar, Merkez Bankası tarafından 1,6 milyar TL'lik bir destek ödemesi yapıldığını belirtti. Yavilioğlu, "10 bin 765 mükellef için 10 milyar 164 milyon TL'lik bir vergiden vazgeçmiş durumdayız" dedi.

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