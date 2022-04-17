Madenlere ilk 3 ayda 100 milyonluk destek

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın İşbaşı Eğitim Programı'nı açıklayarak verdiği istihdam müjdesinin ardından her alanda yeni iş imkanları yaratılmasına yönelik destek çalışmaları hız kazandı. İstihdamın desteklendiği stratejik alanlardan biri de madencilik ve enerji oldu. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından işgücünün de içinde bulunduğu maliyetler için işletmelere yılın ilk 3 ayında yaklaşık 100 milyon liralık kaynak sağlandı.

10 BİN KİŞİ YARARLANDI

Dünyanın en zor mesleklerinden biri olarak değerlendirilen yer altı kömür işletmeciliğinin maliyet artışlarından asgari düzeyde etkilenmesi ve işgücü sorunu yaşamaması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı MAPEG tarafından 2016'dan beri maden işletmelerine destek veriliyor. Desteğin devreye girdiği 2016'da 12 milyon 650 bin liralık katkı ödemesi yapılırken, 2017'de 10 milyon 264 bin, 2018'de 57 milyon 447 bin, 2019'da 37 milyon 415 bin ve 2020'de 247 milyon 808 bin lira işletmelere aktarıldı.

Geçen yıl ise salgından etkilenen işletmelere bir önceki yıla göre yüzde 60 artışla 395 milyon 484 bin lira finansman katkısında bulunuldu. Böylelikle işletmelere son 6 yılda toplamda 761 milyon liralık kömür desteği sağlanmış oldu.

İşletmelerin küresel anlamda artan ve istikrarsız devam eden kömür fiyatlarından etkilenmemesi için kaynak teminine devam edilirken, bu yılın ilk çeyreğinde ise 96 milyon 863 bin liralık ödeme yapıldı. Madencilik sektörüne sunulan bu imkandan halihazırda yaklaşık 10 bin madencinin istihdam edildiği 49 işletme yararlanıyor. Bor madeni başta olmak üzere, madenlerin ve maden sahalarının yeniden gözden geçirileceği belirtilirken, analiz çalışmalarının ardından İşbaşı Eğitim Programı'nın yanı sıra diğer teşvik ve desteklerle mevcut istihdam sayılarının artırılması için çalışmalara hız kazandırılacağı belirtildi.

3 AYDA 2 BİN DENETİM YAPILDI

2020 yılında 2 hafta süreyle "drone" eğitimi alan MAPEG'de görevli harita mühendisleri, 2021 itibarıyla maden sahalarındaki denetimler için insansız hava araçlarını kullanmaya başlamıştı. Hava araçlarını kullanarak herhangi bir maden sahasının üç boyutlu modelini oluşturabilen MAPEG ekipleri, daha hızlı ve detaylı denetim imkanı elde etmişti. Türkiye çapında 7 bin 537 işletme izinli sahada madencilik faaliyetleri sürerken, MAPEG de ilk çeyrekte bunlardan 2 bin 86'sını denetledi.

■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA