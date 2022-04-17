Manisa Büyükşehir’den çiftçiye 291 ton gübre

MANİSA Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma kapsamında üreticilere desteğini sürdürüyor. Yüzde 75'i hibe şeklindeki destek kapsamında Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde 26 bin 500 kilogram gübre törenle üreticilere teslim edildi. Böylece il genelinde toplamda 4 bin üreticiye 291 ton gübre dağıtıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Üzüm üreticilerine de 100 bin adet kertel dağıtılacak. Kertelin ardından zeytin kasası dağıtımını gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki hafta 100 bin adet elma sirkesini üreticilere teslim edeceğiz" dedi. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün çiftçilere desteğinin önemine dikkat çekti. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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