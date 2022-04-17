Sofralık zeytin ihracatı rekora koşuyor! 6 ayda 60 bin ton geçildi

Türk zeytincilik sektörünün 2020/21 sezonunu 88 bin 430 ton sofralık zeytin ihracatı karşılığı 150 milyon 142 bin dolarlık tutarla geride bıraktığını aktaran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Başkanı Davut Er, 2021/22 sezonunun ilk yarısında başarılı bir süreç yaşadıklarını vurguladı. Türkiye'nin 2021/22 sezonunda 506 bin 754 ton sofralık zeytin rekoltesi olduğu bilgisini veren EZZİB Başkanı Er, "Sofralık zeytin ihracatında 2020/21 sezonunun ilk 6 ayına göre miktar bazında yüzde 32, döviz bazında ise yüzde 17 artış sağladık. Bu dönemde toplam 42 bin ton siyah zeytin, 18 bin ton yeşil zeytin ihraç ettik. Siyah zeytin ihracatının döviz karşılığı 66 milyon dolar olurken, yeşil zeytinden elde edilen döviz tutarı ise 28 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sezon başında belirlediğimiz 100 bin ton sofralık zeytin ihracat hedefine ulaşacağız. Sezon sonunda 175 milyon dolar dövizi ülkemize kazandıracağız" diye konuştu.





"ÜRETİCİ VE İHRACATÇI PRİMLERİ ARTIRILSIN"

Türkiye'nin 2002 sonrasında kazandığı yaklaşık 100 milyon zeytin ağacının hızla meyve veren ağaçlar arasına katıldığını, zeytin rekoltesinin her yıl artmasını beklediklerini dile getiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, zeytin üreticisinin önemli maliyet kalemleri gübre, ilaç ve akaryakıt başta olmak üzere tüm girdi maliyetlerinde astronomik artışlar olduğunu, üreticilerin ağaçlarına bakabilmeleri için üreticilere verilen primlerin zeytinyağında 3,5 TL, dane zeytinde de 70 kuruşa çıkarılması gerektiğini, sofralık zeytin ihracatında verilen devlet desteklerinin de yüzde 100 artırılmasının zeytin üretici ve ihracatçısının diğer üretici ülkelerle rekabetçi olmasını sağlayacağını sözlerine ekledi.



SİYAH ZEYTİNDE LİDER ALMANYA

Türkiye, 2021/22 sezonunun ilk yarısında 122 ülkeye sofralık siyah zeytin ihraç ederken, Almanya 15 milyon dolarlık taleple zirvede yer aldı. Sofralık zeytin ihracatının geleneksel ihraç pazarlarından Romanya'ya ise 14,2 milyon dolarlık siyah zeytin ihraç edildi. Irak da 11,4 milyon dolarlık Türk siyah zeytini talep etti.





YEŞİL ZEYTİNİMİZİ EN ÇOK IRAKLILAR SEVDİ

Siyah zeytin ihracatında üçüncü olan Irak, yeşil zeytinde 5 milyon dolarlık taleple ilk sıranın sahibi oldu. Almanya 4,8 milyon dolarlık yeşil zeytin ihracatıyla zirve ortağı konumunda. Yeşil zeytin ihracatında yüzde 660'lık artış olan İsrail Türkiye'den 3,5 milyon dolarlık yeşil zeytin ithal etti. Türkiye'nin yeşil zeytin ihraç ettiği ülke sayısı 109 oldu.