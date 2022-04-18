Bayramda turizm hareketi hızlanacak

"Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Ramazan Bayramı döneminde hem şehirlerde hem sahil beldelerinde turizm hareketinin hızlanacağını belirterek, "İstanbul, Trabzon, Yalova, Sapanca, Bursa gibi yerlerde şehir otelleri yabancı turist açısından Ramazan Bayramı döneminde dolu görünüyor. Kıyılarda da hem yabancı hem yerli turist açısından yüksek bir turizm hareketi bekliyoruz." dedi. Bu yıla çok iyimser başladıklarını ifade eden Eresin, "Salgın sürecinde seyahat edemeyen özellikle ABD, Avrupa gibi gelişmiş ülke vatandaşlarının harcayamadıkları tasarruflarının varlığı tatil ve seyahat iştahını hızla artırıyor. Biz artık salgın sürecini kapattık, çok daha yoğun bir sezona hazırlanıyoruz. Türkiye'ye olan talebi de görüyoruz" görüşünü dile getirdi. Eresin şunları söyledi: "Amerika ve Avrupa pazarlarında olumlu işaretler var. İspanya ve Latin Amerika'dan turist girişlerimizin geçmiş yıllarda olduğu gibi fark edilir şekilde artmasını bekliyoruz. Bu yıl İran'dan 2 milyona yakın turist bekliyoruz. Rusya ve Ukrayna turizm pazarlarındaki kaybımız diğer pazarlar ile kapanacak. İstanbul, Antalya, Muğla, Kapadokya ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin tüm destinasyonları taleplerde öne çıkmış durumda."