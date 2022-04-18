İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alım ilanı yayımladı.

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır" ifadelerine yer verildi.