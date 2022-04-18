Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu duyurdu: Rüzgar enerjisinde bir ilke imza atacağız

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Konya Karapınar'da hayata geçirdikleri güneş enerjisi santralinin (GES) aralıkta tamamının biteceğini belirterek, "Yıllık 2 milyon kişinin elektriğini karşılayacak. Bu santralimiz dünyanın en büyük üç santralinden biri, bugün ulaşmış olduğu 700 MW kapasite ile zaten Avrupa'nın en büyüğü oldu." dedi.

Kalyoncu, AA muhabirine verdiği röportajda yenilenebilir enerjiden İGA İstanbul Havalimanı'nda şirketin yeni ortaklık yapısına kadar holdingin son yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Babası Mehmet Kalyoncu'nun 1944'te inşaat işine girmesiyle holdingin tohumlarının atıldığını ve 78 yıllık bir mazilerinin bulunduğunu dile getiren Kalyoncu, 1972'ye kadar babalarının bizzat müteahhitlik yaptığını, sonrasında kendilerinin abileri ile birlikte 1974'te şirketleşmeyi başlattıklarını söyledi.

İnşaat ve sanayi şirketlerinden sonra ikinci nesil olarak 1974'te Kalyon Holding'i kurduklarını anımsatan Kalyoncu, inşaattan sonra Gaziantep ve Ankara'da Kalpen olarak plastik pencere ve PVC üretim fabrikasını hayata geçirdiklerini bildirdi.

Kalyoncu, üçüncü sektör olarak enerjiye girdiklerini, 1990'lı yıllarda Türkiye'de yaşanan enerji sıkıntısına çözüm olarak yapılan ihaleyi kazandıklarını, Türkmenistan'dan aldıkları doğal gazı Gürcistan'a getirdiklerini ve orada elektrik enerjisine çevirdiklerini, o enerjiyi Karadeniz'den çok düşük fiyatlarla 4 yıl boyunca ülkeye getirdiklerini ve bu konudaki sıkıntının giderilmesine önemli bir katkı sağladıklarını anlattı.

Holding olarak sürdürülebilirliği, yenilenebilir enerji üretimini, eğitimi, insana hizmet etmeyi, insan yetiştirmeyi, tarihi, kültürel mirasa ve değerlere sahip çıkmayı şirket değerlerinin merkezine koyduklarını dile getiren Kalyoncu, ana hedeflerinin bu konular olduğunu söyledi.

"DÜNYANIN EN İYİ PANELLERİNİ YÜKSEK TEKNOLOJİYLE ÜRETİYORUZ"

Cemal Kalyoncu, 1991'den beri yaptıkları enerji yatırımlarını daha sonra çeşitlendirdiklerini belirterek, Türkiye'de ve dünyada petrolün ve doğal gazın bir gün biteceği düşüncesiyle yenilenebilir ve çevreye zarar vermeyen enerji alternatiflerine odaklandıklarını bildirdi.

Bu alanda tüm dünyayı gezdiğini, çok araştırma yaptığını, emek verdiğini ve çok iyi bir ekip kurduğunu ifade eden Kalyoncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güneş teknolojilerinin, güneşten enerji üretmenin en önemli iş olduğunu, dünyanın geleceğinin de burada olduğuna inanarak Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı Ankara'da kurduk. 1.250 megavat kapasiteye çıkardık. Tam kapasite çalışıyor. Dünyanın en iyi panellerini yüksek teknolojiyle üretiyor. Dünyada tek bir fabrika, tek çatı altında dört üretim yapıyor. Yani külçe (ingot), dilim (wafer), hücre (cell) ve en sonda da panel (modül) üretimi; kısacası taştan panele kadar olan bütün kısım, kendi kurduğumuz Kalyon PV fabrikamızda yapılabiliyor."

"YÜZDE 85 YERLİLİKLE GÜNEŞ ENERJİSİ PANELLERİ ÜRETİYORUZ"

Kalyoncu, ürettikleri panellerin yüzde 85 yerlilik oranına sahip olduğunu kaydederek, çalışan mühendislerin yüzde 95'inin Türk olduğunu vurguladı.

Çok sayıda genç mühendisin de görev aldığını dile getiren Kalyoncu, "Bunların bir kısmı da Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden. Fabrikamız gerçekten bir teknoloji üssü. Gelenler hayran kalıyor." şeklinde konuştu.

Kalyoncu, fabrikaya, en az 100 Türk bilim insanının çalıştığı bir Ar-Ge merkezi kurduklarını kaydederek, 5 yıl içerisinde Ar-Ge'ye ciddi bir bütçe ayırarak güneşten daha fazla nasıl verim alabileceklerini ve daha verimli paneli nasıl üreteceklerine dair çalışmalar yaptıklarını anlattı.

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GES'İ ARALIKTA TAM KAPASİTE ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK"

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, Konya'ya kurdukları Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) bu yıl biteceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"1.350 megavatlık kısmı bitecek. Şu anda 700 megavatlık üretim yapıyoruz günde. Aralık ayında tamamı bitecek. 1.350 megavat üretmeye başlayacağız aralık ayında. Yıllık 2 milyon kişinin elektriğini karşılayacak. Yani tek bir santralden Konya'nın elektriği karşılanmış olacak. Bu santralimiz dünyanın en büyük üç santralinden biri, bugün ulaşmış olduğu 700 MW kapasite ile zaten Avrupa'nın en büyüğü oldu. Hedefim ve gelecekle ilgili bütün düşüncelerim en yeniyi, en iyiyi ve ilkleri yapmak. Allah da bunları bana nasip etti. Çok çalışıyoruz, daha iyilerini yapacağız inşallah."

Kalyoncu, santrali şu anda çöl haline gelen ve hiçbir işe yaramayan 20 milyon metrekarelik alana, 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki bölgeye kurduklarını, 3,5 milyon adet panel kullanılacağını kaydederek, yılda 2 milyon ton karbon salımının önüne geçileceğini bildirdi.

Enerji ithalatının maliyetinden bahseden Kalyoncu, "Fabrika ile enerji santralimizi bir arada düşündüğümüzde, günümüzdeki doğal gaz fiyatları dikkate alındığında, ülkemize 600 milyon dolarlık döviz ikamesi sağlayacak. Yani ülkemizden dışarıya 600 milyon dolar daha döviz gitmeyecek. O, bizim ürettiğimiz paneller ve ürettiğimiz temiz enerjiden karşılanmış olacak." diye konuştu.

YURT DIŞINDAN LNG VE GES'TE İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİ

Cemal Kalyoncu, Türkiye'de bir ilk olarak LNG'yi doğal gaza çeviren mobil LNG terminalini Aliağa'ya kurduklarını BOTAŞ'ın yurt dışından temin ettiği sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) gazlaştırıp kullanıma sunduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle son 2 aydır, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra doğal gaz altyapısı ve güneş enerjisinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Almanya'dan, Polonya'dan her hafta yetkililer geliyor. 'Aman gelin LNG işini bize yapın, güneş enerjisini yapın' diyorlar. Sadece oradan değil ABD'den, Afrika'dan, Avrupa'dan gelen çok sayıda yetkili var. 'Lütfen bu işi bize getirin' diyorlar. Ancak LNG gaz arz güvenliği için bu işteki önceliğimiz Türkiye. İleride belki olabilir."

"BİR İLKE İMZA ATARAK RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ TÜRKİYE'DE ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Kalyoncu, şu anda yaklaşık 400 megavatlık HES'lerinin bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Şu anda güneş enerjisi panellerini yüzde 85 yerlilikle Türkiye'de üretiyoruz. Yeni bir şey yapacağız. Bu sürpriz olacak. Şu anda hedefimiz rüzgar türbinlerini Türkiye'de üretmek. Halihazırda üretim yok. Türkiye'de bugün rüzgâr türbinlerinin kule, kanat ve jeneratörleri üretilebiliyor. Yüzde 65'in üzerinde bir yerlilikle rüzgâr türbinlerinin ülkemizde üretilmesini hedefliyoruz. Çalışmalarımızda görev alan tecrübeli ve geniş bir kadromuz, teknik ekibimiz var. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Ülkemize çok büyük bir kazanç olacak. İthal eden değil yüksek teknoloji ihraç eden bir firma olacağız."

Kalyoncu, Gaziantep'teki Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde yenilenebilir enerji üzerinde önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, yenilenebilir ve temiz enerji noktasında çok şeyler yapmaya çalıştıklarını anlattı.



Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İstanbul Havalimanı'nda 10 milyar 250 milyon avroluk yatırımın 8 milyar avrosunu kredi ve öz kaynaklarıyla yaptıklarını belirterek, kalan kısmın ihtiyaç oldukça hayata geçirileceğini söyledi.

Kalyoncu, AA muhabirine verdiği röportajda yenilenebilir enerjiden İGA İstanbul Havalimanı'nda şirketin yeni ortaklık yapısına kadar holdingin son yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İGA'daki yeni ortaklık yapısına değinen Kalyoncu, havalimanı ihalesini kazanma süreçleri hakkında bilgi verdi.

O zaman ihale açık artırmaya çıkmadan önce Fransız ve Almanların kendilerinden önde olduğunu, televizyonlarda canlı yayınlana açık artırmada kendi oluşturdukları konsorsiyumun en iyi teklifi vererek kazandığını dile getiren Kalyoncu, şu ana kadar 10 milyar 250 milyon avroluk yatırımın 8 milyar avrosunu kredi ve öz kaynakları ile yaptıklarını, kalan kısmın ihtiyaç oldukça hayata geçirileceğini aktardı.

"Dünyanın en büyük, en sağlıklı ve en fonksiyonel havaalanını yaptık." diyen Kalyoncu, şu anda İGA İstanbul Havalimanı'nın yolcu sayısı açısından Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada yer aldığının bilgisini verdi.

Kalyoncu, havalimanının mimari özelliklerinden, tasarımından ve buradaki hizmetlerden bahsederek, dışarıdan gelen yabancıların havalimanının tüm alanlarında fotoğraf çektirerek sosyal medya hesaplarında paylaştığını, bir ülkeye giriş kapısı olan havalimanından memnun kalan konukların ülke hakkındaki fikirlerinin olumlu etkilendiğini anlattı.

"HİNDİSTAN'DA KARŞILAŞTIĞIM ADAM DA, AFRİKA'DA KONUŞTUĞUM DA İGA'DAN BAHSEDİYOR"

Cemal Kalyoncu, "Hindistan'da karşılaştığım adam da, Amerika'da ve Afrika'da konuştuğum da İGA'dan bahsediyor. 'İstanbul'a gittik orada çok farklı bir havaalanı gördük' diyorlar. Biz bunu vatandaşlarımıza anlatamadık. Ancak anlatacağız inşallah." diye konuştu.

Havalimanının ekonomiye etkisinden bahseden Kalyoncu, yolcu sayısı 120 milyona geldiğinde gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 4,5'ini buradan üretileceğini bildirdi.

Kalyoncu, İstanbul Havalimanı'na geçtikten sonra kuş çarpma olayının ve uçakların pas geçme sayısının yüzde 50 azaldığını kaydederek, uçakların iniş için bekleme süresinin de kısalarak İstanbul'un kent içi hava kalitesinin arttığını ve gürültü kirliliğini azaldığını anlattı.

"DÜNYA BANKASI KAMU İHALESİ ALAN ŞİRKETLERLE İLGİLİ YAPTIĞI HATAYI DÜZELTTİ"

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, Dünya Bankası'nın en çok kamu ihalesi kazanan şirketlere ilişkin yanlış bilgilerin yer aldığı bir rapor yayınladığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Şu anda o raporu düzelttiler. En çok iş yapan müteahhitler arasına bizi de yazmışlardı. 'Biz nasıl buraya girdik' diye baktığımızda hesabı şu şekilde yaptıklarını gördük: İstanbul Havalimanı'nın yatırım değeri 10 milyar 250 milyon avro. 25 yılda devlete 26 milyar avro para ödeyeceğiz. Bu cebimizden devlete ödeyeceğimiz parayı devletten aldığımız ihale gibi göstererek havaalanının ihale değerini (26+10,25 milyar avro şeklinde) 37 milyar avro olarak yazıyorlar. Bunu şimdi düzelttiler. Şirket başı 37 milyar avro ihale aldığımızı yazmışlar. Gerçek şu: Orada devletten bir kuruş almadan 10 milyar 250 milyar avro para harcıyoruz. 25 yılda devlete 26 milyar avro kira ödüyoruz. Her yıl kiramızı ödüyoruz."

"ÜÇ KITADAN İŞ BİRLİĞİ İÇİN GELENLER VAR"

Cemal Kalyoncu, salgın sürecinde ve devletlerin havalimanlarına destek verdikleri dönemlerde bile ödeme yaptıklarını belirterek, "Havalimanı bize çok şey kazandırdı. Avrupa, Afrika ve Asya'dan iş birliği için bize çok gelip giden var. Hedefimiz bundan sonra yenilenebilir enerji ve havaalanları noktasında üç kıtada çok farklı çalışmalarımız olacak. Yakında bu sürprizleri tek tek göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Üç kıtada hem havalimanı yapım ve işletme noktasında hem de yenilenebilir enerji noktasında önemli çalışmalarının bulunduğunu aktaran Kalyoncu, somut gelişmeler oldukça gerekli paylaşımları yapacaklarını anlattı.

"1.000 MEGAVATLIK RÜZGAR SANTRALİ YATIRIMINA 2023'TE BAŞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, İGA hamlelerinin yurt dışında nasıl yankı bulduğuna ilişkin, "İGA'ya ve güneş enerjisi yatırımlarımıza ABD'den tutun Çin'e kadar Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar çok talipli var. Gelenlerle görüşüyoruz. Belirli bir noktaya geldiğimiz firmalar da var. Nihai noktaya gelince açıklayacağız." diye konuştu.

Havacılık ve enerjide yatırımlarını yılın geride kalan döneminde de sürdüreceklerini dile getiren Kalyoncu, elektrikli şarj istasyonu, elektrik depolama bataryaları, rüzgâr gücü ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kalyoncu, "Rüzgar enerjisinden nasıl yararlanacağımıza ilişkin çalışmalarımız var. 1.000 megavatlık santral projemizde çalışmalarımız devam ediyor. Ona da gelecek yıl başlamayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

"VAKTİM OLURSA GIDA SEKTÖRÜNE GİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Cemal Kalyoncu, vakti olması durumunda gıda sektörüne girmeyi düşündüğünü belirterek, "Yani organik ve verimli gıda, dikey üretim noktasında düşüncelerim var. Belki öyle bir ciddi bir proje yapabilirim. Dünyanın, insanın ihtiyacı bu. Bir ülke için enerji ve gıda arz güvenliği ile sınır güvenliği ve ekonomik özgürlük çok önemli. Gıda ile ilgili böyle bir niyetim var." açıklamasında bulundu.

İnşaatta çok teknolojik işlere imza attıklarını, 300 kilometreye yakın metro projesi hayata geçirdiklerini dile getiren Kalyoncu, metrobüsü, Türkiye-KKTC arasında inşa ettikleri tatlı su boru hattını, Türkiye'nin ilk Avrupa'nın en büyük ileri biyolojik artırma tesisini ve bu arıtmadan çıkan atıklardan enerji üretme projesini, şu anda İstanbul'da çalışan çöp yakma tesisinden enerji üretme projesini Kalyon'un hayata geçirdiğini anlattı.

Kalyoncu, şu anda Silivri'de denizin altına doğal gaz depolama tesisi yaptıklarını kaydederek, 2 bin metre derinlikte depolar yaptıklarını, yazın fiyatlar düşükken alınacak doğal gazın kışın daha ekonomik olarak halka sunulabileceğini, yaptıkları işlerin topluma ve ekonomiye ne kadar katkı sağladığını vurguladı.

DOĞADAN KÜLTÜR-SANATA KADAR BİRÇOK ALANDA SOSYAL FAALİYET

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, holding olarak 4T isimli bir formüllerinin bulunduğunu belirterek, bunların toplum, tabiat, tasarım ve teknoloji olduğunu, tüm işlerinin merkezine 4T'yi koyduklarını, insanlığın geleceğine yatırım yapmak için bunların çok önem arz ettiğini bildirdi.

Gelecek kuşaklara daha iyi bir Türkiye bırakmak için 2 vakıf kurduklarını dile getiren Kalyoncu, teknolojiyi her noktada kullanmaya çalıştıklarını, doğaya faydalı olmak için şu ana kadar 7,5 milyona yakın fidan diktiklerini, bu büyüklükte ağaçlandırma yapan belki de tek şirket olduklarını, ayrıca Kalyon Vakfı'nın İstanbul'da belediyelerle ortak hayvan barınakları üzerinde çalışma da yaptığını anlattı.

Kalyoncu, İstanbul'un tarihi dokusuna sahip çıkmak için bazı tarihi eserlerin restorasyonunu yaptıklarını, Nişantaşı'nda Kalyon Kültür isimli kültür ve sanat merkezi kurduklarını, bu merkezde sanat ve sergi etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Diğer aile vakıfları olan Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın önemli hizmetler yaptığını anlatan Kalyoncu, Doğu ve Güneydoğu'nun ilk vakıf üniversitesi olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni Gaziantep'te kurduklarını, şu anda 10 bine yakın öğrencinin bulunduğunu, teknoloji ve Ar-Ge üzerine çok önemli çalışmalar yapıldığını, 32 fakültesi bulunan üniversitenin kalite konusunda da öne çıktığını aktardı.

Kalyoncu, 2010'da faaliyete açılan ve 13 bin mezun veren üniversiteden mezun olanların istihdam oranının çok yüksek olduğunu belirterek, holdingde de ciddi istihdam sağladıklarını bildirdi.

Eğitime yatırımın ülkenin geleceğine yapıldığını ifade eden Kalyoncu, zaman zaman savcı, hâkim, öğretmen, mühendis olmuş mezunlarla karşılaştığını, öğrencilerin önemli oranda burslu okuduğunu sözlerine ekledi.