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Haberler Ekonomi Türkiye, en önemli üretim üslerinden biri olmaya aday

Türkiye, en önemli üretim üslerinden biri olmaya aday

18.4.2022

Türkiye, en önemli üretim üslerinden biri olmaya aday

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıya cevap veren 30 gençle bayram şekerlerinin üretildiği, 50 ülkeye ihracat yapan Gebze'deki Mondelez International Kent Gıda'da iftarda buluştu. Varank, "Türkiye, dünyanın en önemli üretim üslerinden biri olmaya aday, şu anda yatırımlar devam ediyor, bu trend böyle devam edecek" dedi. Gençlerin önünü açmak için gerekli ortamı oluşturacaklarını belirten Varank, "Siz, Türkiye'yi o özlediğimiz muasır medeniyetler seviyesinin üstüne, o özlediğimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefine ulaştıracaksınız." ifadesini kullandı.

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