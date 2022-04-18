Ülkemize en az beş Petkim daha gerekli

Haftabaşı Sohbetleri'nde hayatımızın her alanında kullandığımız plastik ürünlerin üreticilerini temsil eden Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkan Yardımcısı Şener Gençer, sektörle ilgili sorularımızı cevapladı. Gençer, Türkiye'nin ham petrolü ithal etse de, yurt içinde termoplastik hammaddelerin yerli sanayiciler tarafından üretilmesinin önemine dikkat çekiyor. Bu durumun katma değeri yüksek ürünler üretimi ve ihracatının önünü açacağını belirten Gençer, "Türk sanayisi rahatlıkla bunu yapabilecek güçte. Biz de bu konuya dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu eksikliğin en kısa zamanda giderilmesi gerekiyor. Yerli üreticimiz Petkim, yurtiçi talebin yüzde 15'ini ancak karşılayabiliyor. Türkiye'ye en az 5 Petkim daha gerekiyor" dedi.

İKİNCİ BÜYÜK MERKEZİZ

■ Plastik sektörü niye önemli. Türkiye'de ve Ege'de plastik sanayicilerinin şu anda durumu nedir?

Hayatın ikame edilmesi için plastik olmazsa olmaz bir malzeme. Ege Bölgesi, plastik sanayisinde Marmara'dan sonra ikinci büyük merkez. Benim fabrikam Torbalı'da. Torbalı'ya bir saatte Manisa'ya ise 30 dakikada gidiyorum. Aydın, Manisa ve İzmir ekseninde ikinci büyük üretim merkeziyiz. Sektörümüzde pek çok firma küçük imalathanelerle işe başlayıp büyüdü ve fabrika haline geldi. Bazıları yabancı ortaklıklar yaparak daha teknolojik yatırımlara girişti. Bugün İzmir'de, Türkiye ve dünyada söz sahibi pek çok başarılı firmamız var.

ALMANYA VE G. KORE'DE

■ Şu anda plastik sanayicilerinin yaşadığı problemler nelerdir?

Sorunlar, diğer sektörlerden çok farklı değil. Türk plastik sektörü Avrupa ülkeleri arasında üretim kapasitesi olarak Almanya'dan sonra ikinci sırada. Ancak hammadde ihtiyacımızın yüzde 85'ini yurtdışından karşılıyoruz. Petrokimya tesisleri ben bildim bileli az ya da çok para kazanmıştır. Türkiye'nin bu kaynakları ile Petkim gibi ikinci, üçüncü petrokimya yatırımları yapmamız gerekirdi. Ancak bu yatırımlar maalesef yapılmadı. Şu anda yerli üreticimiz olan Petkim, yurt içi talebin ancak yüzde 15'ini karşılayabiliyor. Hammaddede yüzde 85 oranında ithalata bağımlı bir sektörüz. Petrokimyada gelişmiş bir ülke olmanız için petrol kaynaklarının olması gerekmiyor. Almanya, Güney Kore gibi ülkelerin de petrol kaynakları yok ama petrokimyada dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer alıyorlar. Ar-Ge ve inovasyona ciddi yatırım yapıyorlar. Bu yatırımlar sayesinde diğer ülkelerde üretilmeyen kaliteli malları üretip yüksek fiyatlarla tüm dünyaya satıyorlar.



■ Hammaddenin çoğunun dışarıdan geldiğini söylediniz. Bunun değişmesi için neler yapılabilir?

Bu yönde bazı sevindirici yatırımlar var. Hükümetimizin süper teşvik kapsamına aldığı SASA ve Rönesans Holding'in yatırımlarını memnuniyetle izliyor ve bir an evvel devreye alınmasını bekliyoruz. Aynı şekilde Petkim'i özelleştirmeden satın alan SOCAR Grubu'nun, Türkiye'de net ithalatçı olduğumuz petrokimya ürünlerine yatırım planları olduğunu biliyoruz. Bu yatırımların bir an evvel hayata geçmesini bekliyoruz. Bugün ekonomimizin en büyük sorunu ithalata dayalı ihracattır. Petrolü dışarıdan ham olarak alıyor bile olsak içeride hammaddeyi kendimizin üretmesi katma değerli ürünler üretmemizin önünü açacaktır. Türkiye sanayisi bunu yapabilecek güçte.



GERİ DÖNÜŞÜMDE TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ

Bazı kesimlerin "çöp ithal ediyoruz" söylemlerine karşılık "çöp değil hammadde ithal ediyoruz" demiştiniz. Bu sözlerinizi biraz açabilir misiniz? Biz hurda olarak demir çelik ithal ediyoruz. Gemi ithal ediyoruz. Aliağa'da bu gemileri parçalıyoruz. Biz sadece plastik değil bütün ürünleri geri dönüştürmek zorundayız. Avrupa'dan tonu yaklaşık 650 euro olan kullanıldıktan sonra ayrıştırılmış plastik ithal ediyoruz. Türkiye'nin son derece güçlü bir geri dönüşüm sektörü var. Bu sektördeki firmalar ithal edilen hurda plastikleri işliyor, geri dönüştürüyor, ikincil plastik olarak yeniden sanayi hammaddesi olarak satıyor. Aklı başında hiç kimse, ithal ettiği çöpün tonuna bu paraları vermez. O denizin üstünde çekilen plastik malzemeler ithal edilen değil, insanlarımızın attığı malzemelerdir. Bu görüntülerin yaşanmaması için başta çocuklarımız olmak üzere insanlarımızı eğitmemiz gerekiyor.

MERT ALPDÜNDAR