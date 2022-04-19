ABD’ye Türk gıda ürünü ihracatı arttı

TÜRK gıda ürünlerinin ABD pazarında tanıtılmasına yönelik olarak Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 6 Birlik paydaşlığında, Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve EİB organizasyonunda yürütülmekte olan Turquality Projesi kapsamındaki faaliyetlerin olumlu dönüşleri görülmeye başlandı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi,"Trademap verilerine göre, tanıtılan ürünlerin toplamında ABD'nin tüm dünyadan 2021 yılında gerçekleştirdiği ithalat 2020 yılına göre yüzde 19 artarken, aynı ürün gruplarında Türkiye'den ithalatı yüzde 34 artış gösterdi. Sektör verileri incelendiğinde; meyve sularında yüzde 75, bitkisel yağlarda yüzde 70, levrekte yüzde 60, kuru kayısıda yüzde 50, zeytinyağında yüzde 30, baharat ürünlerinde yüzde 26 oranında ihracat artışı kaydedildi. Hedeflerimizi yükselterek faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

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