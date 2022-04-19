Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bakan Bilgin’den açıklama geldi

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere ödenen Ramazan bayram ikramiyelerinin artırılmasının gündemde olmadığın ifade ederek, ikramiyelerin 28 veya 29 Nisan'da ödeneceği söyledi. Bakan Vedat Bilgin," Bu konuda henüz bir kararımız yok. İkramiye bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum." dedi.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ek zam tartışmalarına son noktayı koydu.Bakan Vedat Bilgi, "Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok." dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİME VERİLECEK?

Bayram ikramiyesi kimler alıyor? Bayram ikramiyesi, emekliler ile birlikte dul ve yetim aylığı alanlara da bayram ikramiyesi ödeniyor. Emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlara ödenen ikramiye rakamı farklı oluyor.