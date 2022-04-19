Tavuklarına her gün konser veriyor

AFYONKARAHİSAR'IN Emirdağ ilçesinde halk ozanı Kasım Mazıbaş, Çatallı köyünde yetiştirdiği tavuklarına günün belli saatlerinde yöreye özgü türküler söylüyor. Mazıbaş, tavuklarına canlı türkü söylemeye başladığı günden bu yana yumurta veriminin yüzde 20 arttığını söyledi. Halk ozanı olarak ün yapan ve kendine has besteleri bulunan Mazıbaş, Afyonkarahisar ve Eskişehir bölgesinde düğünlerde müzisyenlik yapıyor.

Köyünde kurduğu çiftliğinde yumurta tavuğu yetiştiriciliğine başlayan Mazıbaş, aynı zamanla çiftçilikle de uğraşıyor. Mozart dinleyen ineklerin süt veriminin arttığı haberlerini gören Mazıbaş, bahçesine kurduğu ses sistemi ve sazıyla tavuklara türküler söylemeye başladı.

Özellikle Emirdağ yöresel türkülerini tavuklara belirli periyotlarla dinleten Mazıbaş, "Özellikle Ataks cinsi tavuk yetiştiriyorum. Müzisyenlik yapıyorum, ozanım. En son tavuk işine başladım. Ataks tavukları kış ve yaz şartlarına çok uygun. Bunların yumurta verimleri normalde yüzde 50'dir. Bu tavuklar müziği çok seviyorlar. Müziğin bire bir hastaları. Emirdağ türküleri dinleyen 100 tavuktan 70 yumurta alabiliyoruz" diye konuştu. Mazıbaş'ın ailesiyle birlikte ürettiği yumurtalar ilçenin çeşitli yerlerinde özel sipariş usulü satılıyor. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI