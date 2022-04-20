Cep telefonu, tütün ve şarapta vergilere ayar

Cep telefonu, tütün ve meyve şarabının ÖTV oranlarında değişikliğe gidildi. Cep telefonunda ÖTV'ye tabi matrah sınırı genişletildi, 3 bin liradan ucuz telefonlara kademeli indirim geliyor. Gençleri alkole özendirici etkisi bulunan bazı fermente şaraplar ile sarmalık tütünde ise vergi oranları artırıldı. Sarmalık tütünde ÖTV yüzde 40'tan yüzde 55'e çıktı, fermente şarabın asgari maktu vergi tutarı ise yüzde 70 artırılarak 17.34 liradan 28.58 liraya yükseltildi.

1500'DEN 1200'E DÜŞECEK

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ÖTV düzenlemesine ilişkin üç ayrı karar dün yürürlüğe girdi. Cep telefonu fiyatlarına yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 oranında üç farklı ÖTV oranı uygulanıyor. Önceki düzenlemeye göre 640 lira olan yüzde 25 ÖTV uygulanan cep telefonlarının üst fiyat sınırı 1500 liraya çıkarıldı. Yüzde 40 vergi uygulanan 640-1500 lira arasındaki cep telefonlarında üst limit de 3 bin liraya çıktı. Fiyatı 3 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarının ÖTV oranı ise yüzde 50 olarak uygulanacak. Yeni düzenlemeyle lüks pahalı telefonların fiyatlarında değişiklik olmazken fiyatı ucuz cep telefonlarında kademeli indirim gelecek. Mevcut uygulamada 3 bin liralık bir telefon yüzde 50 ÖTV'ye tabi olduğu için 1500 lira vergi hesaplanıyordu. Yeni düzenlemeyle bu tutar 1200 liraya düşecek.

AVANTAJ 355 TL OLACAK

Fiyatı 2 bin lira olan bir cep telefonunda 200 liralık bir ÖTV avantajı sağlanacak, KDV de eklendiğinde toplam vergi avantajı 235 liraya çıkacak. 5 bin 300 liranın altındaki cep telefonlarında KDV ile birlikte avantaj 355 liraya kadar söz konusu olabilecek. Cep telefonları üzerinden yüzde 18 KDV de alınıyor. Değişiklikten önce yüzde 18'lik KDV ile 3540 lira olan cep telefonunun fiyatı, değişiklikten sonra 3304 liraya denk gelecek. Matrah düzenlemesiyle vergili fiyat 3304 liraya gerileyecek ve 236 liralık bir avantaj olabilecek.



GENÇLERI ÖZENDIRMEMEK IÇIN

SARMALIK kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarıldı. Fermente edilmiş diğer içeceklere uygulanan maktu ÖTV oranlarında da değişikliğe gidildi. Söz konusu mamullerin gençleri alkole alıştırmada etkili olduğu, içiminin kolaylaştırılması için şeker, aroma ve gaz basıldığı, alkol derecesi düşük içkilere nazaran fiyatının düşük olması nedeniyle erişimin kolay olduğu gözlemlendiğinden, litre başına uygulanan asgari maktu vergisinde değişiklik yapıldı. 250 cl bandında bir ürün için 4.2 liralık bir fiyat artışı bekleniyor.

HAZAL ATEŞ