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Haberler Ekonomi Çeşme ve Alaçatı otelleri otelleri bayramda el yakıyor

Çeşme ve Alaçatı otelleri otelleri bayramda el yakıyor

20.4.2022

Çeşme ve Alaçatı otelleri otelleri bayramda el yakıyor

YAKLAŞAN Ramazan Bayramı'nı Çeşme'de geçirmek isteyenlerin ödeyeceği ücretler belli oldu. Çeşme'de 3 gün tatil yapmak isteyenler için oteller çeşitli seçenekler sunarken, ücretler 2 bin 750 liradan başlıyor. Tek gecelik oda fiyatları ise 900 liradan... Tatilcilerin en gözde mekanlarından Çeşme'de oteller tam ve yarım pansiyon, oda kahvaltı ya da sadece oda hizmeti ile tatilcilere çeşitli seçenekler sunuyor. 2 kişi 3 gün bayram tatili yapmanın bedeli 2 bin 750 liradan başlayarak 15 bin liraya kadar çıkıyor.

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