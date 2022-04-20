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Haberler Ekonomi Davulga Belediyesinden İş Makineleri Operatörü alımı yapacak

Davulga Belediyesinden İş Makineleri Operatörü alımı yapacak

Davulga Belediyesinden İş Makineleri Operatörü alımı yapacağını duyurdu.

20.04.2022, 10:45

Davulga Belediyesinden İş Makineleri Operatörü alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "DAVULGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden geçici işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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