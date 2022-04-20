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Haberler Ekonomi Dikili’den Hollanda’ya lale

Dikili’den Hollanda’ya lale

20.4.2022

Dikili’den Hollanda’ya lale
İZMİR Dikili'de kooperatif çatısı altında güçlerini birleştiren kadın üreticiler, kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılmak üzere yetiştirdikleri lale soğanlarını bir firma aracılığıyla Hollanda'ya gönderiyor. Dikili'de yaşayan Emine Öcal ve Zerafet Çetin, önceki yıl İlçe Tarım Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen genel tıbbi bitkiler kursunu tamamlayıp lale üretimine karar verdi. İstihdama katkı amacıyla 12 kadını da projeye dahil eden Öcal ve Çetin, Dikili Dayanışma Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu. 6 dönümlük alanda 53 bin lale soğanı eken kadınlar, bunları bir firma üzerinden Hollanda'ya gönderiyor.
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