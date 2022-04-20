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Haberler Ekonomi Hamsi ihracatından 8.2 milyon dolar geldi

Hamsi ihracatından 8.2 milyon dolar geldi

20.4.2022

Hamsi ihracatından 8.2 milyon dolar geldi
TÜRKIYE'DEN 2021-2022 av sezonunda yapılan hamsi ihracatı, geçen sezona oranla yüzde 23 artarak 8 milyon 267 bin 741 dolara ulaştı. 1 Eylül 2021'de başlayıp 15 Nisan 2022'de sona eren su ürünleri av sezonunda 28 ülkeye bin 751 ton hamsi ihraç edildi. Bu ihracattan 8 milyon 267 bin 741 dolar gelir sağlandı. İhracat, bin 328 ton hamsi karşılığı 6 milyon 733 bin 879 dolar kazanç elde edilen geçen sezona göre miktarda yüzde 32, değerde yüzde 23 arttı. Fransa, Belçika ve Almanya, en fazla hamsi satılan ülkeler oldu.
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