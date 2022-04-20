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Haberler Ekonomi İstanbul Bilgi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alım ilanı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alım ilanı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Dr. öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

20.04.2022, 10:26

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Dr. öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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