Kadınların geçim kaynağı şevketibostan

AYDIN Efeler'de kadınların çalıştığı fabrikada ilçenin yöresel tarım ürünleri katma değer kazanıyor. Kadınlar 7 ton şevketibostanı işleyip 4 bin 150 kavanoz konserve ürün hazırlayıp ekonomiye katkı sağlıyor. Belediye arazilerinde üretilen şevketibostanlar fabrikada işlenerek katma değerli ürün elde ediliyor. Tüm üretim ve yönetim süreçlerinde sadece kadın çalışanların yer aldığı yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda konserve şevketibostan üretimi kadın istihdamına olumlu etki yapıyor. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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