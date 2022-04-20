‘Parmak izi’ ile mesai takibi hak ihlali sayıldı

AYM, parmak iziyle mesai takibini 'kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı'nın ihlali olduğuna hükmetti. Söke Belediyesi'nde kurum personelinin 2016'da parmak izi kayıt altına alındı, mesai takibi bu yolla yapılmaya başlandı. Belediye çalışanlardan biri, uygulamanın kaldırılması yönündeki talebinin belediye tarafından reddedilmesi üzerine Aydın 1. İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtı.

ÖNCE DAVA REDDEDİLDİ

İstemi kabul eden yerel mahkeme, belediyenin idari işleminin iptaline karar verdi. Bu kararın belediye tarafından istinaf kanun yoluna taşınması üzerine İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesi, istinaf başvurusunu kabul etti, davayı kesin olarak reddetti. Parmak izi yoluyla mesai takibinde, özel hayatın gizliliğinin ihlali bulunmadığına hükmetti. Davacı memur ise Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Mahkeme, Anayasa ile güvenceye alınan özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunması hakkının ihlaline karar verdi. Ve yeniden yargılama için karar örneğinin mahkemeye gönderilmesi kararlaştırıldı.