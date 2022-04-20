Yeşil dönüşüme 500 milyon Euro destek

AVRUPA İmar ve Kalkınma Bankası Finansal Kurumlardan Sorumlu Türkiye Başkan Vekili Arthur Poghosyan, Türkiye'de yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla 500 milyon avro finansman sağlayacaklarını açıkladı. Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylayarak 2053'te sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt ettiğini söyleyen Poghosyan, bu hedeflere ulaşılması için yeşil yatırımların hızla artması gerektiğine dikkati çekerek, "500 milyon avro, bugüne dek Türkiye'ye enerji verimliliğiyle ilişkili olarak verilen fonların en büyüğü" dedi.

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