Abdi İbrahim’den siparişte 50 milyonluk yerlileşme

Abdi İbrahim, şirketin satın alma operasyonlarında yerel tedarikçilerin payını 5'e katladı. Yapılan açıklamada, şirket, ilaç sektöründeki faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlerin alımında yerli üreticiyi önceliklendiren 'Satın Almada Yerelleşme' hamlesiyle önemli sonuçlara ulaştı. Makine ve ekipman, yedek parça, kimyasallar, laboratuvar cihaz ve sarfları ile küçük cihaz ve ekipmanlar olmak üzere toplam 5 ana grupta 2021'de tamamlanan 55 projeyle yurt dışından verilmesi planlanan 500'ün üzerinde siparişin yönünü değiştiren şirket, ihtiyacını Türkiye'deki üreticilerden karşıladı ve yerli tedarik hacmini 5'e katladı. Abdi İbrahim 2018'den 2021 sonuna kadar 'Satın Almada Yerelleşme' hamlesi kapsamında uyguladığı projelerle toplam 50 milyon TL'lik yurt dışı kaynaklı siparişi yerli siparişe çevirdi.

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