Cam ihracatında kota beklentisi

Mobilya sektörünün ham maddesi MDF ve yonga levhanın ihracatının 13 nisan itibariyle yasaklanması, müteahhitler tarafından sevinçle karşılandı. MDF ve yonga levha üreticileri artık üretim kapasitelerinin yüzde 100'ünü iç piyasaya verecek. Mobilya sektörünün ana girdilerinden ham MDF ve yonga levhaya ihracat kısıtlaması artırıldı. 13 Nisan'da başlayan uygulama kapsamında, bu alanda üretim yapan firmalar kapasitelerinin yüzde 100'ünü iç piyasaya verecek. 13 Nisan itibariyle uygulamaya giren yeni kısıtlama kapsamında Ticaret Bakanlığı, ham MDF (lif levha) ve ham yonga levhanın (sunta) ihracatını kotalı bir oran olmaksızın yüzde 100 oranında yasakladı.

İNŞAATTA DARALMA VAR

Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, mobilya sektörünün yaşadığı hammadde sıkıntısına istinaden getirilen mdf ve yonga levhada üretimin ithalatının durdurulmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Benzeri bir durumun da inşaat sektöründe çimento, demir ve camda yaşandığını dile getiren İsmail Kahraman, son yıllarda yüzde 200'e varan artışlar nedeniyle inşaat sektörünün ekonomik bir daralma yaşadığını ifade etti.

SINIRLAMA GETİRİLMELİ

Sunta, mdf, çimento gibi ürünlerin ihracatının bakanlık iznine tabi olduğunu hatırlatan İsmail Kahraman, camın plaka halinde ihracatına sınırlama gelirse piyasanın rahatlayacağını dile getirdi. Kahraman, "Camların plaka halinde direkt yurtdışına ihracat yapılması nedeniyle fabrikalar ihracatını artırıyor. Fakat katma değerli ürün yaparak iç piyasa ve ihracat yapan esnaf ve zanaatkarlar cam bulamıyor veya fahiş fiyat ile karşı karşıya kalıyor. Halbuki iç piyasanın desteklenmesi aynı zamanda katma değerli ürün ihracatı demektir, binlerce kişinin istihdamı demektir, Kobi'lerin ihracatı demektir. MDF'de olduğu gibi ham madde statüsündeki cam, çimento ve demirin ihracatı Ticaret Bakanlığı'nın gözetiminde iç piyasa dengeleri gözetilerek yapılmalı" diye konuştu.

MÜFED olarak binlerce kişiyi temsil eden bir çatı kuruluş olduklarını ifade eden İsmail Kahraman, sorunun çözümü için Ticaret Bakanlığı'nın desteklerini sürdürmesini istedi.

TOLGA TEKİN