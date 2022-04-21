Evlenecek çiftler için düğün ve çeyiz tarifesi

Havaların ısınmaya başlamasıyla düğün sezonu da açıldı. Evlenecek çiftler hazırlıklarını hızlandırırken, düğün ve ev kurmanın maliyetlerini Yeni Asır olarak okuyucularımız için araştırdık.

İzmir Toplantı ve Düğün Salonları İşletmecileri Derneği Başkanı Vahyettin Dokak, toparlanma süreci yaşayan düğün sektörünün Ukrayna- Rusya savaşıyla ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar nedeniyle fiyatları artırdığını söyledi.

Dokak, pasta ve kolalı düğün denilen düşük segment düğün fiyatlarının hafta içi 8-12 bin TL, hafta sonu ise 15-20 bin TL arasında olduğunu söyledi. Orta segment kokteylli düğünlerin fiyatlarının 25-40 bin lira arasında, yemekli düğünlerin fiyatlarının ise 100-250 bin TL arasında değiştiğini ifade etti.

7 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Başkanı İzzet Avcı, gelinlik ve damatlık fiyatları hakkında, "Son süreçte alt segment gelinlikler 7 bin liradan başlıyor. Orta segment bir gelinliğe 10 bin lira ile 15 bin lira arasında fiyat verilirken, üst segment gelinliklere ise 15 bin lira ve üstü fiyat biçiliyor. Damatlık fiyatları ise 2 bin liradan başlıyor ve 5 bine kadar çıkıyor" diye konuştu.

MOBİLYADA CİDDİ ARTIŞ

İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, son bir buçuk yılda pandemi, ham madde fiyatlarındaki artışlar, tedarik zincirindeki sıkıntılardan kaynaklı artan navlun fiyatları ve Ukrayna-Rusya savaşının getirdiği sorunlar nedeniyle mobilya fiyatlarında ciddi artışlar olduğunu dile getirdi. Özkoparan, "Alt segment bir oturma grubu ya da yatak odası takımı fiyatı 15 binden başlıyor. Masa, sandalye ve sehpayı da ekleyince 60 bin liraya mal oluyor. Üst segment mobilya almak isteyenlerin 200 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor" dedi.

BEYAZ EŞYA 60-65 BİN TL

İZTO Ev Aletleri Grubu Meclis Üyesi ve İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği Başkanı Metin Aztekin evlenecek çiftlerin orta segment beyaz eşyaların tamamına 60-65 bin TL ayırması gerektiğini söyledi. Aztekin, "Evlecek çiftler orta segment buzdolabına 8-12 bin lira arasında, bulaşık makinasına 7-10 bin lira arasında, çamaşır makinesine 7-12 bin lira arasında, televizyona en düşük 7 bin lira ve ankastre setlere de 10-15 bin arasında bütçe ayırmak zorunda. Düşük segment ürünler ise bu fiyatların yüzde 20 daha uygunu" dedi.

HALI VE PERDE 12 BİN TL

İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği Başkanı Naci Ölçen, "İki kişinin yaşayacağı bir eve göre değerlendirirsek, evlenecek çiftlerin ortalama 12 bin lira ödemesi gerekiyor. Orta segment bir ürün isterlerse bu fiyatı 15 bin ile 20 bine çıkarmalılar. Perde fiyatları ise ortalama 10 bin lira civarında. Daha kalitelileri 12-18 bin lira arasında değişiyor" diye konuştu.

MOBİLYA

OTURMA GRUBU: 15 BİN LİRA

YATAK ODASI: 15 BİN LİRA

MASA, SANDALYE: 7-10 BİN LİRA

TV ÜNİTESİ: BİN 500-4 BİN TL ARASI

SEHPA: BİN- 3 BİN LİRA ARASI

DÜĞÜN SALONU

DÜŞÜK SEGMENT (HAFTA İÇİ): 8-12 BİN TL ARASI

(HAFTA SONU): 15-20 BİN TL ARASI

KOKTEYL DÜĞÜN: 25-40 BİN TL ARASI

YEMEKLİ DÜĞÜN: 100-250 BİN TL ARASI

MERT ALPDÜNDAR