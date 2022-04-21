Kamu çalışanlarına 25 milyarlık ek gösterge

Milyonlarca öğretmen, emniyet görevlilerinin de aralarında yer aldığı kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi netleşmeye başladı. Ek göstergesinin 3600'e yükselmesinin emeklilik, ikramiye, maaşa yansımasının yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yüzde 25 artacak.

11 SENDİKA DİNLENDİ

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ek gösterge konusunda 11 sendikayla bağlı bulunan hizmet kollarına ilişkin ilk tur görüşmesini gerçekleştirdi. Görüşmelerde hizmet sınıfları itibariyle kadro ve unvanlara ilişkin beklentiler değerlendirildi. Sendikalar hizmet sınıfları içinde yer alan kamu görevlilerinin kadrolarına ilişkin beklentilerin karşılanması taleplerini iletti. Bakanlık ek gösterge raporunu 10 Mayıs'tan önce tamamlayıp Erdoğan'a sunacak. Maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanlar, memurların yüzde 90'ını oluşturuyor. ■ HAZAL ATEŞ/ANKARA

EMEKLI AYLIGI 1500 LIRA ARTACAK

ÇALIŞMA sürelerine göre değişmekle birlikte emekli aylıklarının yüzde 25 etkileneceği ön görülüyor. Örneğin 6 bin lira emekli maaşı alan bir öğretmen, 3600 ek göstergeye çıkarılması durumunda maaşı 7 bin 500 liraya çıkıyor. Ortalama 1500 lira artışa tekabül ediyor. Emekli ikramiyesi de benzer şekilde artış gösterecek. Emekli olduğunda 200 bin lira olarak alınacak ikramiye de 250 bin liraya çıkacak. Göstergelerdeki değişiklik mevcut emeklilerin de durumunu etkileyecek. Mevcut çalışanların maaşlarında ise ek göstergelerdeki farklılıklara göre 100- 150 lira arası bir artış hesaplanıyor.