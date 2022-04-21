Manisa’da çiçek gibi festivale yoğun ilgi

MANİSA'DA büyük ilgi gören Mesir Fuarı, bu sene farklı bir konseptle gerçekleşti. Mesir Çiçek- Fidan-Bahçe Mobilyaları ve Ekipmanları Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuar Merkezi'nde açılan ve 24 Nisan'a kadar açık kalacak olan fuara 100'e yakın firma katılıyor. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, yönetim kurulu üyeleriyle fuarı ziyaret ederek destekte bulundu. Yılmaz, "Oda olarak ticaretin ve fuarcılığın gelişmesi için her türlü desteği veriyoruz. İlimizin fuarcılıkta hak ettiği seviyeye gelmesini istiyoruz" dedi. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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