  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Orta Doğu turizmcileri Abant’ta bir araya geldi

Orta Doğu turizmcileri Abant’ta bir araya geldi

21.4.2022

Orta Doğu turizmcileri Abant’ta bir araya geldi
Orta Doğu'da faaliyet gösteren 300 turizm acentesinin temsilcileri Abant Tabiat Parkı'nda, Taksim Otelcilik Abant Palace Otel'de bir araya geldi. Orta Doğu turizminde, ülke ve bölgemizin tanıtımında çok önemli bir rol üstlenen, Abant Palace Otel'de yapılan toplantıya Suudi Arabistan, Kuveyt, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerde faaliyet gösteren acente yetkilileri, bölgenin potansiyeli ve buraya gelecek turistlerin ilgisini çekecek alanlar hakkında istişare toplantısı yaptı. Taksim Otelcilik Genel Müdürü Hüseyin Fehmi Yersel, Satış Pazarlama Direktörü Mesut Serim, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ve acente üst düzey yetkilileri ile operasyon müdürleri katılarak, bölge sorunlarının çözümünü ve öne çıkan özelliklerinin geliştirilmesi konularını ele aldılar.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA