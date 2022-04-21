Orta Doğu turizmcileri Abant’ta bir araya geldi

Orta Doğu'da faaliyet gösteren 300 turizm acentesinin temsilcileri Abant Tabiat Parkı'nda, Taksim Otelcilik Abant Palace Otel'de bir araya geldi. Orta Doğu turizminde, ülke ve bölgemizin tanıtımında çok önemli bir rol üstlenen, Abant Palace Otel'de yapılan toplantıya Suudi Arabistan, Kuveyt, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerde faaliyet gösteren acente yetkilileri, bölgenin potansiyeli ve buraya gelecek turistlerin ilgisini çekecek alanlar hakkında istişare toplantısı yaptı. Taksim Otelcilik Genel Müdürü Hüseyin Fehmi Yersel, Satış Pazarlama Direktörü Mesut Serim, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ve acente üst düzey yetkilileri ile operasyon müdürleri katılarak, bölge sorunlarının çözümünü ve öne çıkan özelliklerinin geliştirilmesi konularını ele aldılar.

DİĞER