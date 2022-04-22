Bayramda rezervasyon yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler, Ege ve Akdeniz'deki destinasyonlar ile KKTC'ye, İstanbul'dan çok uzaklaşmayıp doğa tatili yapmayı düşünenler Sapanca, Şile, Ağva'ya yoğun ilgi gösterirken, tatilciler yurtiçinde kültür ve gastronomi turlarını, yurtdışında ise Balkanlar, Orta Avrupa, İtalya ve İspanya turlarını tercih ediyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2022'de salgının azalması ve uluslararası seyahatlerin başlamasından hareketle 40 milyonu yabancı, 5 milyonu da yurtdışında yaşayan vatandaşlardan oluşmak üzere 45 milyon ziyaretçi, 35 milyar doların üzerinde turizm geliri beklediklerini söyledi.

ALMANYA VE İNGİLTERE ROTASI

Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden ciddi bir talep aldıklarını belirten Bağlıkaya, "Gelen rezervasyonlar bu iki pazar özelinde 2019 yılı verilerine yakın düzeyde bir ziyaretçi sayısına ulaşılacağına işaret ediyor. Hollanda, Fransa, Polonya, Romanya, Moldova ve Litvanya gibi Avrupa ülkeleri de 2022 yılı için umut veren ülkeler arasında" dedi.

RUSYA'DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bağlıkaya, Ukrayna ile savaş halindeki Rusya pazarında hava yolu ulaşımı konusundaki sıkıntıların aşılması durumunda bir hareketlilik beklendiğini anlatarak, "Tur operatörlerinin tarifeli sefer yapan hava yolu şirketleriyle garanti koltuk anlaşması yapmaları ve charter uçuş olanakları konusundaki çalışmaları Rusya'dan gelecek ziyaretçi sayısını belirleyecek temel unsurlar arasında yer alıyor. Savaş yüzünden pazar kaybı yaşayacağız ancak turizmcilerimiz bu kaybı en aza indirecek çalışmaları sürdürüyor" değerlendirmesi yaptı.