Pamukkale Üniversitesi 81 Sözleşmeli Personel istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilana göre Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne bağlı PAÜ Hastaneleri ek hizmet binasında (Pamukkale Karahayıt Mahallesi) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4' üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı unvanı hariç) sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.