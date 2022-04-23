Aydın’da 400 kişiye iş müjdesi

AYDIN'DA istihdam seferberliği kapsamında faaliyetlerine devam eden İŞKUR'dan iş arayanlara müjde geldi. İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, "400 kişi arıyoruz" diyerek işsiz vatandaşları kuruma başvuru yapmaları çağrısında bulundu. Çalıştırılacak kişilerde aranacak nitelikler hakkında bilgi veren Terzi, "İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerde çalışmak üzere 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış önlisans, lisans mezunu veya mesleki ya da teknik lise mezunu adaylar aranıyor. Çalışmak isteyen kardeşlerimizin müracaatlarını bekliyoruz" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE