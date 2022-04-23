Emekli ve memurun Temmuz zammına refah payı da eklenecek

Milyonlarca memur ve emekliye Temmuz'da da Ocak ayında olduğu gibi ek zam kesinleşti. Ek zamma sosyal refah ve denge payı da eklenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bunun için Temmuz'da düzenleme yapılacağını açıkladı. Bakan Bilgin, enflasyonist ortamda çalışan ve emeklileri korumaya çalıştıklarını belirterek, "Bugünkü ekonomik şartların ağır yükünü biliyoruz. Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı Temmuz'da yeniden işçilerimizi, kamu çalışanları, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemeleri yapacağımızın haberini vermek istiyorum. Yılbaşında Cumhurbaşkanımızın açıkladığı politikalarla biz en düşük emekli aylığını 1500 liradan 2500 liraya getirmiştik. Ayrıca yüzde 30'un üstünde enflasyon farkını içeren bir artış gerçekleştirmiştik. Temmuz'da da emeklilerimizi koruyacak benzeri bir düzenlemenin haberini, şimdiden vermek istiyorum" dedi. Bakan Bilgin, ücret artışları değerlendirilirken kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerine sosyal denge ve refah payı eklenerek değerlendirileceğini söyledi.

İŞTE YENİ RAKAMLAR

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi 6 aylık enflasyon hesabı SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz'da yüzde 34.62 zam alacağını ortaya çıkardı. Buna göre en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan, 8 bin 623 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753 liraya, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 970 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan, 4 bin 432 liraya çıkacak. Ayrıca 2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük aylık 2500 lira olurken, bunun üzerine de artış gerçekleşecek.



BAYRAM İKRAMİYELERİ 27 NİSAN'DA HESAPLARDA

MİLYONLARCA emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimlerle, iş göremezlik geliri alanların beklediği Ramazan Bayram ikramiyeleri, 27-29 Nisan'da hesaplara yatacak. Bayram ikramiyeleri SSK'lı işçi emeklileri için günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 27 Nisan; 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 28 Nisan, Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan'da yatacak. Memur emeklileri de hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs aylıklarını 29 Nisan'da alacak.