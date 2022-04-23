Rezidansta Yaşamanın Avantajları, Türkiye Satılık Rezidans İlanları

Rezidans Nedir?

Rezidans, üstün teknolojik sistemlerle tasarlanmış, konforlu sosyal yaşam alanları ile donatılmış bir daire tipidir. Rezidanslar genellikle yüksek katlı bir bina ya da gökdelen formunda olmaktadır. Çoğu rezidansta acil durumlarda 7/24 hizmet veren teknik servis hizmeti bulunmaktadır. Rezidansların bakım ve temizliği özel servis personeli tarafından gerçekleştirilir.

Rezidanslarda otel konforunda hizmet alabilirsiniz. Danışma ya da resepsiyon mutlaka bulunmaktadır.

İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya en çok tercih edilen satılık rezidansların bulunduğu bölgeler arasındadır. Özellikle İstanbul satılık rezidans ilanlarının sayısı yeni biten konut projeleriyle artmaktadır. Türkiye'de bulunan rezidansların sunmuş olduğu çocuk oyun alanı, bahçe, spa, açık – kapalı havuz ve hamam gibi olanaklardan faydalanabilirsiniz.

Satılık Rezidansların Avantajları Nelerdir?

Son zamanlarda en çok tercih edilen daire tiplerinden biri olan rezidanslar konforlu olması ile ön plana çıkmaktadır. Güvenli bir yaşam alanı sunmasıyla ailelerin ilk tercih ettiği daire tiplerinden olan rezidansların normal dairelere göre oldukça fazla avantajlı yönü bulunmaktadır.

Üst düzey güvenlik sistemleri bulunmaktadır. 7/24 kamera sistemi ile izlenilen rezidanslarda kendinizi çok daha güvende hissedebilirsiniz.

Elektrik ve su kesintisi ile yaşanmaz.

Otopark sorunu yoktur. Yeterli araç kapasitesi ile arabanızı güvenlikle park edebilirsiniz.

Spor salonu, havuz, kafe vb. hizmetlerden sınırsız bir şekilde faydalanabilirsiniz. Genellikle bu hizmetler gece geç saatlere kadar verilmektedir.

Teknik servise her zaman ulaşabilirsiniz. Herhangi bir acil durum gerektiren asansör arızası ya da internet ve elektrik arızalarında 7/24 hizmet alabilirsiniz.

Gürültü sorunu bulunmamaktadır. Herhangi bir gürültü esnasında rezidans yönetimi ya da güvenlik görevlileri ile sorunu çözebilirsiniz. Ses yalıtımı bulunan rezidanslarda gürültü olmamaktadır.

Rezidansın bünyesinde bulunan spor salonunda istediğiniz vakit sporunuzu yapabilirsiniz.

Rezidans sakinlerinin herhangi bir dış hizmete ihtiyacı yoktur, tüm hizmetler onlara eksiksiz olarak sağlanmaktadır.

Rezidansların çoğu kolay ulaşım sağlanabilecek şehir merkezlerinde bulunmaktadır. Özellikle otel konforunu arayan kişiler için tasarlanmış olan rezidanslarda ulaşım sorunu bulunmamaktadır.

Rezidans ve Daire Arasındaki Farklar Nelerdir?

Daireler de 7/24 hizmet alamazsınız. Rezidanslarda 7/24 teknik ekipten hizmet alabilirsiniz.

Daireler de en çok sıkıntı çekilen konulardan biri otoparktır. Rezidanslarda otopark sorunu yoktur.

Rezidanslarda istediğiniz vakit spor salonlarını kullanabilirsiniz. Daireler de ise spor salonu, havuz, spa gibi alanlar genellikle bulunmamaktadır.

Güvenlik sistemleri ve tedbirleri daireler de genellikle bulunmaz ya da yetersizdir. Rezidanslarsa gelişmiş son teknoloji kamera sistemleri ile güvenli bir yaşam sürdürebilirsiniz.

Birçok hizmet ile konforlu yaşam sağlayan rezidanslar sizleri bekliyor. Size en uygun satılık rezidans ilanları için Zingat Satılık Rezidans sayfasını inceleyebilirsiniz. Satılık rezidans ilanlarına bakarken konum, fiyat, oda sayısı vb. özellikleri filtreleyip güvenilir bir şekilde ilanlara göz atabilirsiniz.

Satılık Rezidans Fiyatları

Satılık rezidans fiyatları, rezidansın konumu ve sağlamış olduğu hizmetlere göre değişkenlik göstermektedir. Rezidans daire tiplerinin en çok tercih edildiği ve yapıldığı bölgeler İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir ve Bursa illerinde bulunmaktadır. İstanbul'un neredeyse tüm semtlerinde rezidans tipi konutlar bulunmaktadır. Fiyatlar genellikle 500.000 TL – 500.000.000 TL arasında değişmektedir.

İstanbul Avrupa Yakası'nda Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçeşehir, Esenler ve Küçükçekmece bölgelerinde daha uygun fiyatlı rezidanslar bulunmaktadır. Beşiktaş ve Şişli bölgelerinde bulunan rezidansların merkezi konumda bulunması ve sunmuş olduğu hizmetleri rezidans satın almak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer almaktadır.

Anadolu Yakası, ulaşılabilirliği, sakinliği ve şehrin doğasıyla iç içe olmasıyla bilinir. Anadolu yakasında bulunan rezidansların konut değeri giderek artmaktadır. En önemli trafik yollarına, köprülerine ve bağlantı yollarına kolaylıkla ulaşabileceğiniz Anadolu yakasında Ataşehir, Üsküdar, Kadıköy, Kartal vb. bölgelerindeki satılık rezidans ilanlarını inceleyebilirsiniz.

Rezidans ilanlarına bakarken Zingat Bana Ev Bul hizmetinden faydalanabilirsiniz. Aradığınız rezidansın detaylarını paylaştığınızda Zingat iş ortağı gayrimenkul profesyonelleri ile kolaylıkla çözümler bulabilirsiniz.

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