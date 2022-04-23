Tekstil sektörü Nuri Uz’a ağlıyor

TÜRK pamuk sektörünün duayenlerinden Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Uz (64), geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Uz Pamuk Tekstil Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Uz, pamuk ipliği ve örme kumaş üretimi ve ihracatı yapıyordu. İyi Pamuk Uygulamaları Derneği ve Ulusal Pamuk Konseyi'nde de Yönetim Kurulu Üyesi olan Nuri Uz, geçtiğimiz yıllarda İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyeliği görevinde bulunmuştu. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Pamuk gibi kalbi olan, kimseyi kırmayan, pamuk sektörü için gece-gündüz çalışan bir sanayici ve ihracatçıyı genç ve en verimli çağında kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisini her zaman sevgiyle anacağız" dedi. 1958 yılında Manisa'da dünyaya gelen, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olan Nuri Uz, 1983 yılında aile bireylerinin ortaklığıyla pamuk ticaretine başlamıştı.