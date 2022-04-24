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Haberler Ekonomi Antalya Bilim Üniversitesi öğretim elemanları alacak

Antalya Bilim Üniversitesi öğretim elemanları alacak

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim elemanları alınacak.

24.04.2022, 10:37

Antalya Bilim Üniversitesi öğretim elemanları alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilana göre Antalya Bilim Üniversitesi 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Antalya Bilim Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, ilandakitabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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