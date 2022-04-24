  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi “AVM’lerin ürün alıcı güçleri sınırlandırılsın”

“AVM’lerin ürün alıcı güçleri sınırlandırılsın”

24.4.2022

“AVM’lerin ürün alıcı güçleri sınırlandırılsın”

REKABET Kurumu zincir marketlerin, tarım ürünlerini alıcı güçlerinin sınırlandırılması ve Ticaret Bakanlığı nezdinde haksız ticarete yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi önerisinde bulundu. Kurumun, tarım ürünleri alanında yürüttüğü sektör incelemesi kapsamında hazırladığı 'Yaş Sebze ve Meyve Sektör İncelemesi Raporu' tamamlandı. Ürünler çok sayıda el değiştirerek, toplayıcı, simsar, komisyoncu, tüccar gibi aracılar yoluyla tüketiciye ulaştırılıyor. Tüketicinin ödediği paradan üreticinin eline geçen miktar çok azalıyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA