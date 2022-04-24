“AVM’lerin ürün alıcı güçleri sınırlandırılsın”

REKABET Kurumu zincir marketlerin, tarım ürünlerini alıcı güçlerinin sınırlandırılması ve Ticaret Bakanlığı nezdinde haksız ticarete yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi önerisinde bulundu. Kurumun, tarım ürünleri alanında yürüttüğü sektör incelemesi kapsamında hazırladığı 'Yaş Sebze ve Meyve Sektör İncelemesi Raporu' tamamlandı. Ürünler çok sayıda el değiştirerek, toplayıcı, simsar, komisyoncu, tüccar gibi aracılar yoluyla tüketiciye ulaştırılıyor. Tüketicinin ödediği paradan üreticinin eline geçen miktar çok azalıyor.