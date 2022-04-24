Ayakkabı ihracatında savaşa rağmen rekor

Ayakkabı ihracatı yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 22.2 artarak 328 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin deri ve deri ürünleri ihracatı Ocak-Mart döneminde yüzde 27 artarak 502.8 milyon dolar oldu. Bu dönemde ayakkabı ve aksamları ihracatı ise yüzde 22.2 artarak 328 milyon dolarla rekor kırdı. Ayakkabının deri ve deri ürünleri ihracatındaki payı yüzde 65.2 olarak gerçekleşti. Ayakkabı ihracatı Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı Mart ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 18.3 artışla 129 milyon dolar oldu.