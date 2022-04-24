Bayram temizlikleri halılardan başladı

YAKLAŞAN Ramazan Bayramı'yla birlikte işlerinde sevindirici bir atış olduğunu söyleyen halı yıkama fabrikası işletmecisi Umut Özdemir, "2 yıldır pandemide evlerde misafir ağırlanmazken, bu bayram eskileri hatırlayacağız. Bayram ziyaretlerinde evlerinin temizliğine özen gösterenler, Ramazan ayının ilk haftasından itibaren temizliğe başladı. Özellikle orta ve ileri yaş gruplarındaki bayramda misafir ağırlayacak olan vatandaşlar, önce halılarını temizliyor. Ancak vatandaşlar merdiven altı halı yıkamacılara çok dikkat etmeliler." dedi.